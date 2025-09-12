  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Michelin yıldızlı restoranda kadın cinayeti!
Takip Et

Michelin yıldızlı restoranda kadın cinayeti!

İzmir'deki Michelin yıldızlı bir restoranda eski sevgilisi Ramazan Ümit Görgülü (34) tarafından tabancayla vurulan Selin Angun (33) hayatını kaybetti. Saldırgan sonrasında intihar etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Michelin yıldızlı restoranda kadın cinayeti!
Takip Et

İzmir'de eski sevgilisi Ramazan Ümit Görgülü (34) tarafından çalıştığı restoranda tabancayla vurulan Selin Angun (33) hayatımı kaybetti. Saldırgan sonrasında intihar etti.

Olay, önceki gün akşam saatle rinde İzmir'in Urla ilçesinde, Yeni Mahalle Dere Sokak'taki Michelin yıldızlı bir restoranda meydana geldi.

Restoranda dehşet saçtı

Selin Angun ile çalıştığı restorana gelen eski sevgilisi Ramazan Ümit Görgülü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Görgülü, tabancayla Angun'a ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Angun ve birlikte oturduğu iş arkadaşları Ü.A. (23) ve D.T. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Selin Angun hayatını kaybetti

Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selin Angun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Ramazan Ümit Görgülü sonraki saatlerde saklandığı evde intihar etti.

İki ilde vergi müfettişlerine rüşvet operasyonu: 6 şüpheli yakalandıİki ilde vergi müfettişlerine rüşvet operasyonu: 6 şüpheli yakalandıGündem
Son dakika... Can Grubu'nun Tekfen Holding'deki hisselerine el konulduSon dakika... Can Grubu'nun Tekfen Holding'deki hisselerine el konulduGündem
Diploma ve ehliyet çetesinin sahte e-imza davasında ara kararDiploma ve ehliyet çetesinin sahte e-imza davasında ara kararGündem
Gündem
İmamoğlu'nun "sahte diploma" davası 20 Ekim'e ertelendi
İmamoğlu'nun "sahte diploma" davası 20 Ekim'e ertelendi
Denizli'de maden ocağında göçük
Denizli'de maden ocağında göçük
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam
Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu CHP kararının gerekçesini açıkladı
Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu CHP kararının gerekçesini açıkladı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! İşçiler hastaneye kaldırıldı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! İşçiler hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz