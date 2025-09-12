Michelin yıldızlı restoranda kadın cinayeti!

İzmir'de eski sevgilisi Ramazan Ümit Görgülü (34) tarafından çalıştığı restoranda tabancayla vurulan Selin Angun (33) hayatımı kaybetti. Saldırgan sonrasında intihar etti.

Olay, önceki gün akşam saatle rinde İzmir'in Urla ilçesinde, Yeni Mahalle Dere Sokak'taki Michelin yıldızlı bir restoranda meydana geldi.

Restoranda dehşet saçtı

Selin Angun ile çalıştığı restorana gelen eski sevgilisi Ramazan Ümit Görgülü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Görgülü, tabancayla Angun'a ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Angun ve birlikte oturduğu iş arkadaşları Ü.A. (23) ve D.T. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Selin Angun hayatını kaybetti

Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selin Angun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Ramazan Ümit Görgülü sonraki saatlerde saklandığı evde intihar etti.