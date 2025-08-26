Mıcır yüklü tır devrildi: TEM Otoyolu'nda trafik kilitlendi

Kaza, saat 07.00 sıralarında Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevki TEM Otoyolu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan mıcır yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi.

Mıcır yola dökülürken, trafik tamamen durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yolu temizlemek için çalışma başlattı.

Danış Koper Viyadüğü'ne kadar kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışması devam ediyor. Sürücünün durumu hakkında bilgiye ulaşılmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.