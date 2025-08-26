  1. Ekonomim
Kocaeli TEM Otoyolu'nda mıcır yüklü tırın devrilmesiyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık 3,5 saat boyunca ulaşım durma noktasına gelirken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Haber Merkezi
Mıcır yüklü tır devrildi: TEM Otoyolu'nda trafik kilitlendi
Kaza, saat 07.00 sıralarında Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevki TEM Otoyolu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan mıcır yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi.

Mıcır yola dökülürken, trafik tamamen durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yolu temizlemek için çalışma başlattı.

Danış Koper Viyadüğü'ne kadar kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışması devam ediyor. Sürücünün durumu hakkında bilgiye ulaşılmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

