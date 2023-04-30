Miçotakis: Türkiye, seçimlerden sonra stratejik karar almalı

Yunanistan'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Delfi Ekonomik Forumu'nda gazeteci Peter Spiegel'in sorularını yanıtlayan Miçotakis, Spiegel'in "Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkelerindeki seçimleri kazanmaları halinde Türk-Yunan ilişkilerinin alabileceği şekil" hakkındaki sorusunu yanıtlarken dört yıllık görev süresi boyunca Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime değindi.

Türkiye'nin "Mavi vatan" politikasına dikkat çeken Miçotakis, Türkiye'nin dönem dönem saldırgan söylemlerde bulunduğunu ileri sürdü ve Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarını sınırlama mutabakatını "gülünç" olarak niteledi.

Miçotakis, Türkiye'nin Mart 2020'de göçmen sorununu bir araç olarak kullandığını iddia ederek 2020 yazında iki ülke arasındaki yüksek tansiyonu da hatırlattı.

Türkiye'nin sadece Yunanistan'a değil Avrupa ve ABD’ye de "karşıt" bir ilişki geliştirdiğini iddia eden Miçotakis, "Bence Türkiye seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar almalı. Yunanistan'la tekrar yakınlaşmak ve Kıbrıs sorununu çözmeye çalışmak istiyor mu? Tavrını değiştirip, güvenilir bir NATO üyesi olarak davranmak, Batı ile yakınlaşmak mı ya da Çin ve Rusya'ya yakın kendi başına bir dış politika izlemeye devam etmek mi gerçekten kendi yararına? Günün sonunda, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin durumunu bu belirleyecek. Kıbrıs sorununda anlamlı bir ilerleme kaydedip edemeyeceğimizi bu belirleyecek." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin çok büyük sorunlar yaşadığını ileri süren Miçotakis, Türkiye'nin (Yunanistan ile) tekrar yakınlaşmasının, hem Türk-Yunan ilişkileri hem de Kıbrıs sorununun çözümü açısından her iki tarafın da karlı çıkacağı (kazan kazan) bir sonucu sağlayabileceğini savundu.

Miçotakis, bunun gerçekleşebilmesi için "Türkiye'nin revizyonist politikasının" değişmesi gerektiğini iddia etti.

AK Parti'nin 23 Nisan vesilesiyle yayımladığı videodaki Türkiye haritasına da değinen Miçotakis, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ın bir seçim kampanyası yürütmesi gerektiğini anlıyorum. Bir seçim kampanyasının parçası olan bir harita gördük. Doğu (Ege) adalarının yarısı kırmızı gösterilmişti. Tüm bunlar yardımcı olmuyor." diye konuştu.