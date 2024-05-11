Miçotakis Türkiye ziyareti öncesi konuştu: "Parmağımızı tetikte tutmaktansa konuşmak iyidir"

Önceki yıllarda büyük gerilm yaşanan Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde temkinli bir yumuşama dönemine girildi.

Önceki aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Yunanistan ile bazı adalarda vize kaldırılması iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir adım olmuştu.

Şimdi ise Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 13 Mayıs'ta Ankara'ya gelecek.

Türkiye-Yunanistan ilişkileri bir süredir pozitif ilerlerken, Miçotakis'in ziyareti ile daha önce gerilimli ve donmuş olan ilişkilerde yumuşama döneminin sürmesi bekleniyor.

Ankara'da yapılacak kritik zirve günlerdir Yunan medyasının da bir numaralı gündem maddesi haline gelmiş durumda.

Yunan yetkililer her fırsatta iki ülke arasındaki pozitif havanın korunması gerektiğini vurgularken, Miçotakis Yunan medyasına verdiği bir röportajda Türkiye ziyaretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Kırmızı çizgilerimizi terk etmeden güvene dayalı bir duruş"

"Türkiye ile kırmızı çizgilerimizi terk etmeden güvene dayalı bir duruşla konuşuyoruz. Göç meselesi gibi var olan zorluklara rağmen işbirliği yapabiliriz" diyen Başbakan Miçotakis, paylaştıkları coğrafyanın her iki ülkeyi de ortak çözümler bulmaya zorladığını söyledi.

"Konuşmak iyidir"

"Türk-Yunan ilişkileri daha sakin sulara girmiş gibi görünüyor" diyen Yunan lider şöyle devam etti: "Büyük çoğunluk komşu Türkiye ile açık kanallara sahip olma ihtiyacını kabul ediyor. Parmağımızı tetikte tutmaktansa konuşmak daha iyidir. İyi iklimin pekiştirilmesi gerekiyor. Zorluklara rağmen işbirliği yapabiliriz. Tüm sorunlar çözülmeyecek ama parmağımızı her zaman tetikte tutmamalıyız"

Ziyaret Yunan basınında

Yunan To BHMA gazetesi Başbakan Miçotakis'in Ankara ziyaretini 'Yıldırım gezisi' olarak değerlendirdi. İki liderin görüşmesinin akşam yemeği de dahil 4-5 saat sürmesinin beklendiğini belirten gazete görüşmelere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis'in de katılacağını yazdı.

İlişkilerde yumuşama dönemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayında Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyarette Ankara ve Atina karşılıklı ticareti artırma, iletişim kanallarını açık tutma ve gerilimi azaltmak için önlemler alma konusunda anlaşma sağlamıştı. Yunan liderin iade-i ziyaretinde iki ülke arasındaki ilişkilerde bundan sonra atılacak adımlar için bir takvim belirlenmesi umuluyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da geçtiğimiz günlerde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi. Toplantıda Erdoğan ve Miçotakis arasında gerçekleşecek toplantının detayları ele alındı.