Microsoft, Crowdstrike arızasında AB'yi işaret etti

Crowdstrike'ın antivirüs güncellemesinin yol açtığı küresel BT kesintisinden 8,5 milyon Windows cihazının etkilendi.

Microsoft ise hatalı bir güvenlik güncellemesinin ardından geçtiğimiz Cuma günü yaşanan dünyanın en büyük BT kesintisinden Avrupa Birliği'ni (AB) sorumlu tuttu.

2009'da yapılan anlaşma güvenlik değişikliğini engelliyor

Teknoloji devi, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun ısrar ettiği 2009 tarihli bir anlaşmanın, Microsoft'un siber güvenlik firması Crowdstrike'ın tahminen 8,5 milyon bilgisayarın arızalanmasına neden olan güncellemesini engelleyecek güvenlik değişikliklerini yapmaya engel olduğunu belirtti.

Küresel kesinti nedeniyle binlerce uçuş ertelenir ya da iptal edilirken, yolcular havaalanlarında mahsur kaldı. İngiltere'nin sağlık hizmetleri de kesintilerden etkilenirken, temassız ödemeler gerçekleştirilemedi.

Sorun, CrowdStrike'ın siber saldırıları önlemek üzere tasarlanan Falcon sistemine yönelik hatalı bir güncelleme tarafından tetiklendi. Bu sistem, bilgisayarın çekirdek olarak bilinen önemli bir bölümüne ayrıcalıklı erişime sahip.

Microsoft, Crowdstrike'a alternatif olarak kendi bünyesinde Windows Defender'a da sahip ancak Avrupa'daki bir rekabet soruşturmasından kaçınmak için 2009 yılında yapılan anlaşma nedeniyle birden fazla güvenlik sağlayıcısının çekirdek düzeyinde yazılım yüklemesine izin verildi.

Apple rekabet kuralları nedeniyle AB'nin hedefinde

Avrupa Komisyonu, 2000'li yılların başından bu yana Microsoft'u, popüler Windows yazılımı nedeniyle diğer şirketlere karşı haksız bir avantaja sahip olmakla itham ediyordu.

Microsoft'un ana rakibi Apple, 2020 yılında güvenlik ve güvenilirliği artıracağını savunarak Mac bilgisayarlarında çekirdeğe erişimi engellemişti.

Wall Street Journal'a konuşan bir Microsoft sözcüsü, şirketin AB anlaşması nedeniyle benzer bir değişiklik yapamayacağını söyledi.

Kesintiden 8,5 milyon kadar Windows cihazının etkilendiğini doğrulayan Microsoft, bunun yazılımı kullanan tüm makinelerin yüzde 1'inden daha az olduğunu açıkladı. Bununla birlikte, Crowdstrike işletmeler tarafından yaygın olarak kullanıldığı için kesintinin etkilerinin büyük olduğunu belirtti.

CrowdStrike, kesintiden etkilenen bilgisayarların "önemli bir kısmının" tekrar çevrimiçi olduğunu kaydederek, yaşanan aksamalar için özür diledi.

Avrupa şu anda yeni Dijital Piyasalar Yasası kapsamında Apple'ı, alternatif uygulama mağazaları ve web tarayıcılarının kullanılmasına izin vermek için iPhone'una erişim sağlamaya zorlamaya çalışıyor.