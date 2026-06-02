Middle East Eye: Trump, Erdoğan'a Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını söyledi

Middle East Eye (MEE) sitesine konuşan ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan çok sayıda kaynak, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, temmuz ayında Ankara’da yapılacak NATO zirvesine katılmayı planladığını söylediğini aktardı.

Trump, henüz nisan ayında yaptığı bir açıklamada ABD’yi NATO’dan çekmeyi ciddi şekilde değerlendirdiğini belirtmiş ve ittifaktan "tiksindiğini" ifade etmişti.

ABD Başkanı, 20 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde farklı bir tutum sergileyerek toplantıya katılmak üzere Ankara’yı ziyaret edeceğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hafta sonu yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın son bir ay içinde Trump ile birden fazla kez görüştüğünü ve bu görüşmelerin hiçbirinde Trump’ın zirveye katılmayacağına dair bir imada bulunmadığını belirtti.

Los Angeles’ta Dünya Kupası zirvesi ihtimali

Bazı raporlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 25 Haziran'da oynanması planlanan ABD-Türkiye Dünya Kupası maçı sırasında Los Angeles'ta Trump ile bir araya gelmeyi umduğunu öne sürüyor.

Oksijen'in derlediği habere göre konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Erdoğan’ın Türk milli takımını desteklemek için futbol maçlarına katılmaktan memnuniyet duyduğunu, Los Angeles'a gitmesi durumunda Trump ile görüşmek ve maçı birlikte izlemek isteyebileceğini ifade etti.

Trump’ın, Erdoğan’ın birinci ve ikinci başkanlık dönemlerinde Washington’a yaptığı ziyaretlerin ardından iadeiziyaret sözü verdiği ve bu doğrultuda Türkiye’yi ziyaret etme taahhüdünü yerine getirmesinin beklendiği belirtiliyor.

Bununla birlikte yetkililer, Trump’ın fevri hareketleriyle tanındığını ve hiçbir şeyin henüz kesinleşmediğini hatırlattı. MEE, konuyla ilgili yorum almak üzere Beyaz Saray ile iletişime geçti.

Trump yılın başından bu yana çelişkili sinyaller vermeyi sürdürüyor. ABD Başkanı, Avrupa'dan 5 bin Amerikan askerinin çekilmesi talimatını verdikten sadece birkaç hafta sonra Polonya'ya 5 bin asker göndereceğini açıklamıştı.

Son yılların en kritik zirvesi

Trump'ın katılım sinyaliyle birlikte Avrupalı yetkililer, Ankara’daki NATO zirvesine çok daha büyük bir önem atfetmeye başladı.

MEE’ye konuşan Avrupalı bir yetkili, "Eğer gelirse kaos yaşanabilir ve tartışmalar çıkabilir. Ancak gelmezse bu durum ittifakın geleceği açısından son derece yıkıcı olur" değerlendirmesinde bulundu.

Diğer Avrupalı yetkililer de ABD'nin artık Avrupa'yı dış tehditlere karşı korumayabileceğine dair sinyaller verdiği bir dönemde, ittifakın geleceğini tartışma ihtiyacı nedeniyle bu zirvenin son on yılların en önemli toplantısı olabileceğine inanıyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve diğer Avrupalı liderlerin, Trump’ı ittifakın transatlantik güvenliği açısından taşıdığı öneme ikna etmeye çalışması bekleniyor.

ABD'nin Avrupa'dan kademeli çekilmesi

Bazı çevreler ise Trump döneminde başlayan sürecin kaçınılmaz bir sona doğru ilerlediğini düşünüyor. Bu görüşe göre, ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin ve diğer müttefiklerin yapabileceği en iyi şey, Washington’dan ani bir kopuş yerine ABD askerlerinin Avrupa’dan kademeli olarak çekilmesini sağlayacak bir yol haritası talep etmek olacak.

Avrupalı bir diplomat, "Hem Trump’ın isteklerini karşılayabilecek hem de Avrupa’nın güvenlik ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir çerçeveye ihtiyacımız var. Ancak bunun şekillenmesi yıllar alacaktır" ifadelerini kullandı.