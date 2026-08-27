Middle East Eye: Türkiye, F-35'ler için Trump'a yakın lobi şirketiyle anlaştı

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Middle East Eye'ın haberine göre Türkiye bu ayın başında ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkileri bulunan bir lobi şirketiyle bir yıllık sözleşme imzaladı.

Florida Cumhuriyetçi Parti çevrelerinde öne çıkan bağış toplayıcılardan Brian Ballard tarafından yönetilen Ballard Partners, 8 Ağustos’ta Milli Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzaladı.

Sözleşme kapsamında şirkete aylık 200 bin dolar ödeme yapılacak.

Anlaşmanın toplam değeri ise 2,4 milyon dolar olacak.

Şirketin görevi: ABD hükümeti ve Kongresi'nde Türkiye’yi temsil etmek

Sözleşmeye göre Ballard Partners, ABD federal hükümeti nezdinde Türkiye’ye “hükümet ilişkileri hizmetleri, stratejik danışmanlık ve savunuculuk hizmetleri” sunacak.

Oksijen'in derlediği habere göre şirket ayrıca Türkiye’yi, Kongre’deki gelişmeler ve ABD politikaları hakkında düzenli olarak bilgilendirecek.

Ballard Partners’ın Türkiye adına yürüttüğü faaliyetler ilk kez gerçekleşmiyor.

Türkiye, Trump’ın ilk başkanlık döneminde de 2017 yılında şirketle 1,5 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalamıştı.

Bu anlaşma, Ballard Partners’ın Washington’da ofis açmasının ardından gerçekleştirdiği ilk büyük anlaşmalardan biri olmuştu.

Önceki sözleşmenin odağında Halkbank davası vardı

Şirketin 2017’deki faaliyetlerinin, Türkiye’ye ait Halkbank hakkında yürütülen yaptırımları delme davasına odaklandığı bildirilmişti.

Trump yönetiminin Adalet Bakanlığı, bu yılın başlarında bankaya yönelik suçlamaları düşürdü.

Yeni sözleşme ise önceki anlaşmadan farklı olarak Milli Savunma Bakanlığı ile imzalandı.

Ankara’nın Washington’daki lobi faaliyetlerinin önemli başlıklarından biri, Türkiye’nin 2019 yılında Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından çıkarıldığı F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil edilmesi.

Ankara’nın hedefi F-35 programına dönmek

Türkiye, ABD ile yaşanan S-400 anlaşmazlığının ardından F-35 programından çıkarılmıştı.

Middle East Eye, geçen ay Ankara’nın ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldırmasını sağlamak amacıyla S-400 sistemlerini üçüncü bir ülkeye, muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri’ne satmayı değerlendirdiğini bildirmişti.

Ankara ayrıca Türkiye için üretilen ancak yıllardır ABD’de depolanan altı F-35 savaş uçağını teslim almayı umuyor.

Yeni lobi sözleşmesinin, bu hedefler doğrultusunda Washington’daki siyasi ve bürokratik temasların güçlendirilmesine yönelik olduğu değerlendiriliyor.

Lobi ekibinde eski Demokrat Kongre üyesi de var

ABD Adalet Bakanlığı’na sunulan belgelere göre, Türkiye için çalışacak Ballard Partners ekibinde Florida’nın eski Demokrat Kongre üyesi Robert Wexler de bulunuyor.

Wexler, Türkiye yanlısı tutumuyla öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor.

Wexler, 2001 yılında ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk-Amerikalılar Kongre Grubu’nun kurulmasına öncülük eden isimler arasında yer aldı.

Wexler aynı zamanda Washington merkezli S. Daniel Abraham Orta Doğu Barış Merkezi’nin başkanlığını yürütüyor ve İsrail yanlısı çevrelerle bağlantılarıyla tanınıyor.

Ekipte Trump’ın eski danışmanı da bulunuyor

Türkiye adına çalışacak ekipte, Trump yönetiminde görev yapmış Thomas Boodry de yer alıyor.

Boodry, Nisan 2025’e kadar Trump’ın özel asistanlığını ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nde yasama işlerinden sorumlu kıdemli direktörlük görevini yürüttü. Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ın görevden alınması sırasında Boodry de yönetimden ayrıldı.

Dönemin haberlerinde, Trump’ın aşırı sağcı aktivist Laura Loomer ile görüşmesinden kısa süre sonra Boodry ve diğer beş yetkiliyi görevden aldığı öne sürülmüştü. Loomer’ın görüşmede bazı yönetim çalışanları hakkında Trump’a karşı sadakatsiz olduklarını savunan araştırmalar sunduğu bildirilmişti.

Ballard Partners ekibinde ayrıca şirketin kıdemli ortaklarından ve Brian Ballard’ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Syl Lukis bulunuyor.

Ballard Partners, Washington’ın en çok kazanan lobi şirketi

Bloomberg’in bu yılın başlarında yayımladığı habere göre Ballard Partners’ın eski çalışanları arasında Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles ve eski ABD Başsavcısı Pam Bondi de bulunuyor.

Şirket, 2026’nın ilk çeyreğinde federal düzeyde lobi faaliyetlerinden 30 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

Bu rakam, şirketi Washington’ın K Street olarak bilinen lobi sektöründe yılın ilk çeyreğinde en yüksek geliri elde eden lobi şirketi konumuna taşıdı.