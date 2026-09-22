Middle East Eye yazdı: THY İran uçuşlarını askıya aldı

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Türk Hava Yolları, Pegasus ve AJet İran uçuşlarını iptal ediyor. Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun haberine göre THY ve AJet'in web sitelerinde Mart 2027'ye kadar İran'a herhangi bir uçuş yer almazken, Pegasus'un da ülkeye olan tüm uçuşları rezervasyon sisteminden kaldırdığı görülüyor.

Muhalif Iran International'a konuşan bir THY yetkilisi, Mart 2027'den sonra bile uçuşların yeniden başlayacağına dair bir garanti bulunmadığını belirtti.

Middle East Eye'a demeç veren konuya vakıf bir kaynak ise, ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'ın havacılık sektörüne yönelik yeni yaptırımları nedeniyle Türk havayolu şirketlerinin uçuşlarını askıya almak zorunda kaldığını ifade etti.

ABD'nin yeni yaptırımları

Oksijen'in derlediği habere göre İran'ın havacılık sektörüne yönelik yaptırımlarını genişleten Trump yönetimi, 27 İran havayolu şirketini daha yaptırım listesine aldı. Washington ayrıca İran havacılık sektörüne ilişkin bazı mevcut izinleri de kaldırdı.

Yeni yaptırımlarla ABD yapımı Boeing uçaklarla ilgili kısıtlamaların da ötesine geçilerek, ABD'de üretilen parçalar içerdiği gerekçesiyle Airbus uçaklarının da İran'a uçması engelleniyor. ABD Hazine Bakanlığı, daha önce izin verilen bazı işlemlerin sona erdirilmesi için 23 Eylül'e kadar geçiş süresi tanıdı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 23 Eylül'den itibaren İran merkezli havayolu şirketlerinin dünya genelinde faaliyet gösteremeyeceğini söyledi.

Havalimanlarında İran uçaklarına hizmet verilmemesini isteyen Bessent, aksi halde bu hizmetleri sağlayan şirketlerin dolar sisteminden çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Mahan Air Türkiye'ye uçuşları durdurmuştu

İran merkezli Mahan Air, Türkiye havacılık otoritelerinin aldığı karar doğrultusunda İran’dan Türkiye’ye gerçekleştirdiği İstanbul ve Ankara uçuşlarını 21 Eylül 2026’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar durduracağını açıklamıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 19 Eylül'de İran merkezli Bank Mellat’ın İstanbul’daki Türkiye Merkez Şubesi’nin faaliyet iznini kaldırmıştı.

BDDK ayrıca, ABD’nin yaptırım listesine aldığı Golden Global Yatırım Bankası’nın üç büyük ortağının temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar vermişti.