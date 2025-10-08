  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mide bulandıran gıda skandalı! 17 ton bozuk et ele geçirildi
Takip Et

Mide bulandıran gıda skandalı! 17 ton bozuk et ele geçirildi

Ankara’da gıda terörüne bir darbe daha vuruldu. Jandarma 3 iş yerine baskın yaptı. Halk sağlığını tehdit eden 17 ton bozuk et ve tavuk ürününü ele geçirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mide bulandıran gıda skandalı! 17 ton bozuk et ele geçirildi
Takip Et

Başkent Ankara’da gıda güvenliğini tehdit eden 3 iş yerine baskın yapıldı. Bozuk gıda üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen iş yerlerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi.

Bozuk gıda üretimi yapıldığı tespit edildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırmalar sonucu, kentte bazı iş yerlerinde bozuk gıda üretimi ve satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Mide bulandıran gıda skandalı! 17 ton bozuk et ele geçirildi - Resim : 1

Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi

Bu tespit üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 farklı iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 500 bin lira olan 17 ton bozuk et ve tavuk ürünü, 1 mekanik ayrıştırılmış et üretme makinesi ele geçirildi.

Ürünler imha edildi, 3 şüpheliye adli işlem başlatıldı

Ele geçen malzeme, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince imha edildi ve 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul’da beklenen depremin ulaşabileceği en yüksek büyüklüğü açıkladıDeprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul’da beklenen depremin ulaşabileceği en yüksek büyüklüğü açıkladıGündem
Eylül ayında yatırımcının yüzünü güldürdü! En çok külçe altın kazandırdıEylül ayında yatırımcının yüzünü güldürdü! En çok külçe altın kazandırdıEkonomi
Reuters iddiası: Türkiye, ABD'ye Halkbank davası için 100 milyon dolar teklif ettiReuters iddiası: Türkiye, ABD'ye Halkbank davası için 100 milyon dolar teklif ettiGündem
Ünlü isimlere 'uyuşturucu' operasyonu: İrem Derici ve Ziynet Sali'nin avukatlarından açıklamaÜnlü isimlere 'uyuşturucu' operasyonu: İrem Derici ve Ziynet Sali'nin avukatlarından açıklamaGündem

 

Gündem
Mersin'de müşteriye kötü davranan pazarcıya tezgah kapatma ve para cezası verildi
Müşteriye kötü davranan pazarcıya tezgah kapatma ve para cezası verildi
Kandilli duyurdu: Balıkesir Sındırgı’da deprem
Kandilli duyurdu: Balıkesir Sındırgı’da deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonla mücadele şüphesiz ki kolay değil
Enflasyonla mücadele şüphesiz ki kolay değil
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama: Üç arkadaşımızın getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan alıkonulan üç milletvekiliyle ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Özgürlük Filosu' açıklaması: Netanyahu'nun yaptığı korsanlıktır
Dışişleri'nden 'Özgürlük Filosu' açıklaması: Netanyahu'nun yaptığı korsanlıktır
Cüneyt Özdemir'den uyuşturucu operasyonuna tepki: Hayatımda ilk kez görüyorum!
Cüneyt Özdemir'den uyuşturucu operasyonuna tepki: Hayatımda ilk kez görüyorum!