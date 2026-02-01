Mika Can Raun'un erkek arkadaşı gözaltına alındı

Sosyal medya ünlüsü Mika Can Raun “uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak” suçlamasıyla dün tutuklandı.

Savcılık ifadesinde Hollanda'da içinde uyuşturucu madde bulunan kekten yediklerini söyleyen sosyal medya ünlüsü Mika Can Raun'un erkek arkadaşı Burak Can gözaltına alındı.

Ne oldu?

“Uyuşturucu ve fuhuş” soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen sosyal medya fenomeni Mika Raun, “uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak” suçlamasıyla 31 Ocak'ta tutuklandı.

Instagram’da 2 milyon takipçisi olan sosyal medya ünlüsü Mika Raun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “uyuşturucu ve fuhuş” soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Raun’un gözaltı gerekçeleri arasında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamalarının yer aldığı belirtildi.

İfade işlemleri için savcılığa götürülen Mika Raun “tutuklama” talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Raun, “uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklandı.

"Erkek arkadaşım Batuhan Can da benimle birlikte kekten yedi"

Mika Raun ifadesinde aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu söyledi. Mika Raun Can, 20 gün önce Hollanda’nın Amsterdam kentinde erkek arkadaşı Batuhan Can ile uyuşturucu madde kullandığını ifade etti.

Şüpheli, "Üzerime atılı suçlama hakkında bilgi sahibi oldum. İfademin başında belirtmek isterim ki yaklaşık 20 gün önce Amsterdam'da uyuşturucu madde kullandım. Orada bulunan kekten yedim. Erkek arkadaşım Batuhan Can da benimle birlikte kekten yedi. Kendisi ile 3 yıldır birlikteliğimiz vardır. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım "dedi.

"Hamile kadınlarla alay etme amacım yoktu"

Savcılık, sosyal medyada gündem olan videolarla ilgili şüpheliye detaylı sorular yöneltti.

Mika Raun, kendisine izletilen görüntülerde kullandığı ifadelerin yanlış anlaşılmaya açık olduğunu savunarak, herhangi bir kişiyle alay etmek ya da kendisini hamile gibi göstermek amacıyla çekmediğini, amacının yalnızca eğlenmek olduğunu öne sürdü.

Hakkındaki “hamile kadınlarla alay” eleştirilerine de değinen Mika, yaklaşık 1,5 yıl önce çekilen başka bir videoda kullandığı ifadelerin bağlamından koparıldığını söyledi. Söz konusu paylaşımı belirli bir hedef ya da kasıtla yapmadığını dile getiren fenomen, videonun hamile kadınları küçümseme amacı taşımadığını savundu.

"Evimde uyuşturucu partileri düzenlemedim"

Suçlamalarının arasına fuhuş eklenen fenomen, hayatının hiçbir döneminde kimseyi fuhşa teşvik etmediğini, aracılık yaparak para kazanmadığını ileri sürerek, "Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu yönünden yapacağım savunmamda yurt dışında uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Ancak evimde uyuşturucu partileri düzenlemedim" dedi.