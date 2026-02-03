Mika Can Raun'un ifadesinin ardından gözaltına alınan Batuhan Can serbest bırakıldı

Sosyal medya ünlüsü Mika Can Raun “uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak” suçlamasıyla 31 Ocak'ta tutuklandı.

Savcılık ifadesinde Hollanda'da içinde uyuşturucu madde bulunan kekten yediklerini söyleyen Mika Can Raun'un erkek arkadaşı Batuhan Can da ertesi gün gözaltına alındı. Batuhan Can bugün adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mika Can Raun ifadesine ne dedi?

Raun, savcılık ifadesinde üç yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Batuhan Can ile birlikte Hollanda'da uyuşturucu kullandığını şöyle ifade etmişti:

"İfademin başında belirtmek isterim ki yaklaşık 20 gün önce Amsterdam'da uyuşturucu madde kullandım. Orada bulunan kekten yedim. Erkek arkadaşım Batuhan Can'da benimle birlikte kekten yedi. Kendisi ile 3 yıldır birlikteliğimiz vardır. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım."

Öte yandan Mika Raun'a “fuhuş” iddiası da yöneltilmişti. Can, savcılık ifadesinde iddiaya şöyle yanıt vermişti:

"Gözaltına alındığımda TCK 191 ve TCK 216 suçlarından gözaltına alındığımı biliyordum. Ancak şu an fuhuş suçu ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarından da gözaltına alındığımı şimdi öğrendim. Bununla ilgili de savunmamı yapacak olursam; hayatımın hiç bir döneminde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim, aracılık edip para kazanmadım.

Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu yönünden yapacağım savunmamda yurt dışında uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Ancak evimde uyuşturucu partileri düzenlemedim. Diyeceklerim bundan ibarettir."