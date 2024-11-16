  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mike Tyson-Jake Paul müsabakası öncesi Netflix çöktü
Takip Et

Mike Tyson-Jake Paul müsabakası öncesi Netflix çöktü

Jake Paul ile 58 yaşındaki efsanevi boksör Mike Tyson arasında gerçekleşecek boks müsabakası öncesinde Netflix'e erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mike Tyson-Jake Paul müsabakası öncesi Netflix çöktü
Takip Et

Bugün Jake Paul ile 58 yaşındaki efsanevi boksör Mike Tyson arasında gerçekleşecek dev boks karşılaşması, boksseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu.

Netflix üzerinden canlı yayınlanan bu tarihi etkinlikte ana müsabaka öncesinde 4-5 farklı boks maçı gerçekleştirildi. Ancak Tyson-Paul karşılaşmasına dakikalar kala Netflix kullanıcıları büyük bir sorunla karşılaştı.

Downdetector platformunun verilerine göre saat 04:20’den itibaren Netflix kullanıcılarının şikayetlerinde kayda değer bir artış yaşandı. Platforma erişimde sıkıntı yaşadığını bildiren kullanıcılar özellikle son maç sırasında bağlantı problemleriyle karşılaştıklarını ifade etti.

Şikayetler 05:20 itibarıyla azalmaya başlasa da 05:50 itibarıyla 100 binden fazla kişi Netflix’e giriş yapamadığını belirtti.

Gündem
İki kız çocuğu evde ölü bulunmuştu! Valilik ve Başsavcılık açıklama yaptı: İntihar mı ettiler?
İki kız çocuğu evde ölü bulunmuştu! Valilik ve Başsavcılık açıklama yaptı: İntihar mı ettiler?
Icardi ile Wanda Nara arasında kriz artıyor: Icardi, duruşmaya katılmadı
Tansiyon artıyor! Icardi, duruşmaya katılmadı
Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur trafik kazası geçirdi
Kınık Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İYİ Parti'de bir istifa daha! "Çıkar ve menfaatleri için partimize ihanet edenler..."
İYİ Parti'de bir istifa daha! "Çıkar ve menfaatleri için partimize ihanet edenler..."
Rize depreminin ön raporu yayımlandı: Büyük bir deprem bekleniyor mu?
Rize depreminin ön raporu yayımlandı: Büyük bir deprem bekleniyor mu?