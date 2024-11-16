Mike Tyson-Jake Paul müsabakası öncesi Netflix çöktü

Bugün Jake Paul ile 58 yaşındaki efsanevi boksör Mike Tyson arasında gerçekleşecek dev boks karşılaşması, boksseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu.

Netflix üzerinden canlı yayınlanan bu tarihi etkinlikte ana müsabaka öncesinde 4-5 farklı boks maçı gerçekleştirildi. Ancak Tyson-Paul karşılaşmasına dakikalar kala Netflix kullanıcıları büyük bir sorunla karşılaştı.

Downdetector platformunun verilerine göre saat 04:20’den itibaren Netflix kullanıcılarının şikayetlerinde kayda değer bir artış yaşandı. Platforma erişimde sıkıntı yaşadığını bildiren kullanıcılar özellikle son maç sırasında bağlantı problemleriyle karşılaştıklarını ifade etti.

Şikayetler 05:20 itibarıyla azalmaya başlasa da 05:50 itibarıyla 100 binden fazla kişi Netflix’e giriş yapamadığını belirtti.