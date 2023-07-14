Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Havalimanına giden kavşaktaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 helikopter ve 9 uçakla havadan, 53 arazöz ve su tankeri, 4 dozer, 300'ün üzerinde personelle karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmasına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma, emniyet ekipleri ile orman yangın gönüllüsü ekipleri ve TOMA araçları da destek verdi. Havanın kararmasıyla yangına gece görüşlü helikopterle de müdahalede bulunuldu.