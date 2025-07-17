Milaslı muhtarlar ve enerji işçileri TBMM’de: Maden yasasını destekliyoruz

Milaslı köy muhtarları ve Yeniköy, Kemerköy, Yatağan santrallerinden gelen işçiler yine TBMM önünde buluştu.

Binlerce ailenin geçimini sağlayan santrallerin ve bölge halkının yıllardır birlikte yürüttüğü üretim modeline sahip çıkan Milaslı muhtarlar ve işçiler, “Bu sadece bir yasa değil, bizim geleceğimiz” diyerek, yalan kampanyalarına karşı ses yükseltti.

İşçi ve muhtarlar “Zeytin de yaşar, maden de ama iş durursa işte o zaman köylerimiz yok olur” dedi.

“Bizi bizden dinleyin, biz buradayız”

Milaslı muhtarlar adına konuşan Karacaağaç Muhtarı Dursun Uysal, kamuoyunda “40 köy yok olacak” şeklinde dolaşan iddialara tepki gösterdi. Uysal, sahadaki gerçekliği bilmeden konuşanlara karşı köylünün sesini duyurmak istediklerini söyledi:

“Biz, köyleri madende yok olacak denilen insanların temsilcileriyiz. Yüce meclisimize topluca geldik. Çünkü o iddialar doğru değil. 40 köyün yok olacağını söyleyen kişi tek başına konuşuyor. Yalan söylüyor. Biz ise hep birlikte buradayız.”

"Taşırız, yeniden dikeriz, yaşatırız"

Uysal, zeytin taşınamaz söylemlerine karşı da Milas’ın zeytincilik geleneğini hatırlattı:

“Zeytin taşınmaz diyenler gelsin köylerimize, biz onlara zeytinin nasıl taşındığını gösterelim. Milas’ta zeytin ağaçları taşıma sayesinde çoğaldı. Bugün de taşırız, yeniden dikeriz, yaşatırız. Bunu yaparken doğaya da sahip çıkarız.”

"O insanlar işsiz kalırsa göç başlar"

Köylünün üretimden koparılamayacağını ifade eden Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Santral kapanırsa köylerimiz yok olur. Çünkü her köyden onlarca kişi orada çalışıyor. O insanlar işsiz kalırsa göç başlar. Biz bunu istemiyoruz. Biz topraklarımızda kalmak, üretmeye devam etmek istiyoruz. Bu yasa, köylünün emeğini de doğasını da birlikte koruyacak şekilde uygulanmalı.”

“Santraller durursa hayat durur”

TES-İŞ adına konuşan Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, istihdamın tehlikeye atılmasına ve yerli kömürün çıkarılmasının engellenmesine karşı net mesajlar verdi:

“Bugün burada Yeniköy’den, Kemerköy’den, Yatağan’dan gelen santral ve maden işçileri var. Bu insanlar, yıllardır alın teriyle üretimin belkemiği olmuş insanlar. Ama bir buçuk yıldır, bu ülkenin yer altı kaynaklarını çıkarmayalım diye uğraşan gruplar işçinin geleceğini görmezden geliyor.”

"Üretimden, yerli kaynaktan, işçinin emeğinden vazgeçmeyeceğiz"

Enerji arz güvenliğini tehdit eden yaklaşımlara da dikkat çeken Erçelik, “Türkiye bugün enerjisinin yüzde 70’ini dış kaynakla karşılıyor. Bizim kömürümüz varken, santrallerimizi kapatırsak yarın İspanya’nın, Portekiz’in yaşadığı enerji krizini biz de yaşarız. Biz buna izin veremeyiz. Kendi kömürümüzü çıkaracağız. Üretimden, yerli kaynaktan, işçinin emeğinden vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

"Kimse arkadaşlarımızın geleceğini karartamaz"

TES-İŞ olarak çevre duyarlılığına da önem verdiklerini vurgulayan Erçelik, zeytinlikler konusunda yapılan popülist söylemlere tepki gösterdi:

“Zeytin taşınamaz diyorlar ama bunu söyleyenler ne zeytini bilir ne köylüyü. Biz çevreyi de koruruz, üretimi de yaparız. “Hüsamlar Yeniden” gibi doğaya geri kazandırma projeleriyle doğayı onaran biziz. Ama kimse 5 bine yakın arkadaşımızın geleceğini karartamaz. O santraller durursa, sadece enerji değil, hayat durur.”

Meclis önündeki nöbet devam edecek

Milaslı muhtarlar ve TES – İŞ halkın ve emeğin sesi duyulana ve yasa teklifi kabul edilene kadar Meclis önündeki nöbetlerini süreceğini belirtti.