Milas’ta 11. Zeytin Hasat Şenliği coşkusu: 2.500 yıllık Euromos Antik Kenti’nde zeytin hasadı

Muğla’nın Milas ilçesinde bu yıl 11. Uluslararası Milas Zeytin Hasat Şenliği geniş katılımla ve oldukça canlı bir atmosferle gerçekleşti. Milas zeytinini daha geniş kitlelere tanıtmak, üreticilere destek sağlamak ve bölge ekonomisini canlandırmak amacıyla düzenlenen şenlikte gün boyunca birbirinden farklı etkinlikler yapıldı.

Programda söyleşiler, tadım etkinlikleri, atölyeler ve sahne gösterileri yer alırken, katılımcılar hem yeni hasat dönemini kutladı hem de zeytinin yöre için taşıdığı kültürel ve ekonomik değeri bir kez daha vurguladı.

"Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret alan ilk ürün"

Törende söz alan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas ve Muğla’nın zeytin üretimindeki stratejik konumuna vurgu yaptı. Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret alan ilk ürünü olan Milas yağlı zeytini ve zeytinyağının artık uluslararası arenada bilinirliğe sahip olduğunu belirten Akbıyık, yüksek polifenol değerleri sayesinde Milas zeytinyağının hem sağlık hem de kalite açısından öne çıktığını ifade etti.

Vali Akbıyık, bölgedeki üreticilerin emeğinin küresel ölçekte karşılık bulduğunu ve bu değerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, Muğla'daki 20 milyon zeytin ağacının yüzde 70'inin memecik türü olduğunu vurgulayarak, zeytin üretiminde verimliliği artıracak projeler ve markalaşma çalışmalarıyla üreticilerin desteklendiğini aktardı. Üreticilere araç, ekipman ve hibe desteği de sağlandığını belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milli Ekonominin temeli tarımdır." sözünü hatırlatan Vali Akbıyık, tarım ve üretici destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

“Beş yıl önce AB coğrafi işaret tescilini aldık

Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Milas zeytinyağının son yıllarda yakaladığı uluslararası başarıya dikkat çekti. Özer, beş yıl önce Milas zeytinyağının AB’den coğrafi işaret aldığını, ardından Milas yağlı zeytininin de tescillenerek bu sürecin taçlandığını hatırlattı.

Özer, “Bugün bölgemizde 80’in üzerinde zeytinyağı fabrikası ve 100’ü aşkın marka üretim yapıyor. Modern tesislerimiz dünya çapında yarışmalardan madalyalarla dönüyor” dedi.

Memecik zeytinine yönelik ilginin giderek arttığını belirten Özer, “Uzmanlarımız Memecik dünyanın en kıymetli zeytinyağlarından biridir diyor. Artık hedeflerimizi büyüttük. Ürünlerimiz Amerika’dan Japonya’ya kadar pek çok ülkede seçkin raflarda yer buluyor” ifadelerini kullandı.

"İlimizde toplam 262 adet zeytinyağı tesislerimiz var"

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Milas’ın zeytin üretimindeki ağırlığını rakamlarla ortaya koydu. Baydar, kent genelinde 20 milyondan fazla zeytin ağacının bulunduğunu ve bu ağaçların yarısından fazlasının Milas’ta yer aldığını söyledi. İlçedeki zeytinlerin büyük bölümünün Memecik çeşidi olduğunu belirten Baydar, son yıllarda üreticiye yönelik eğitim ve destek çalışmalarının da hız kazandığını aktardı.

Baydar, Milas’ta 116 zeytinyağı tesisi bulunduğunu hatırlatarak, bu tesislerin hijyen ve kalite standartlarını yükseltmek için kapsamlı eğitim programları ve desteklerin sürdüğünü ifade etti.

"Şu anda 83 tane modern sıkım fabrikalarımız var"

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, zeytinin Milas için sadece bir tarım ürünü değil, ailelerin geçim kaynağı olduğunu vurguladı. Memecik zeytininin uluslararası bir marka haline gelmesinin önemine dikkat çeken Topuz, şenlik sayesinde üreticilerle tüketicilerin buluştuğunu ve Milas ekonomisine katkı sağlandığını belirtti. İlçedeki 13 milyon zeytin ağacından yılda yaklaşık 18 bin ton zeytinyağı üretildiğini, modern fabrikalar sayesinde hem yurt içinde hem de yurt dışında satış yapıldığını kaydetti.

2.526 yılllık Euromos Antik Kenti'nde zeytin hasadı

Şenliğin ikinci gününde Muğla’nın Milas ilçesinde bu yıl zeytin hasadı, MÖ 2. yüzyıla tarihlenen Anadolu’nun en sağlam yapılarından biri olarak gösterilen Euromos Antik Kenti’nde gerçekleştirildi. Katılımcılar, makineyle ağaçlardan topladıkları zeytinleri plastik kasalara koyarak fabrikalara gönderdi ve soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen taze zeytinyağını tattı.

"Bazı ağaçlar 3 bin 200 yıllık"

Etkinlikte ayrıca zeytinyağı üretimi ve tadımıyla ilgili eğitimler de verildi. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, bölgede 14 milyona yakın zeytin ağacı bulunduğunu ve bazı ağaçların 3 bin 200 yıllık olduğunu aktardı.

Yağ Fabrikası’nda sıkım işlemi

11. Uluslararası Zeytin Hasat Şenliği’nin ikinci gününde, Euromos Antik Kenti’nde yapılan zeytin toplama etkinliğinin ardından Labranda Yağ Fabrikası’nda sıkım işlemi gerçekleştirildi. Katılımcılar sıkım işleminin ardından soğuk sıkım yağları bardaklara doldurarak tatma imkanı yakaladı.

Şenliğin kapanış gününde zeytin, hem bilimsel hem de kültürel yönleriyle öne çıkacak. Ziyaretçiler “Zeytinyağı Akademisi” söyleşisi ve “Sağlık için Zeytinyağı” sunumlarıyla bilgilendirilecek. Gün boyunca çekilişler, defileler ve müzik dinletileri düzenlenecek, şenlik Özge Biroğlu konseriyle son bulacak.