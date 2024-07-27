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Milas'ta bir orman yangını daha

İlk yangının kontrol altına alınmasının ardından Muğla'nın Milas ilçesinde ikinci orman yangını çıktı.

Haber Merkezi
AA
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Milas'ta bir orman yangını daha
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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ikinci orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ortaköy Türbe Mahallesi Geyik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bugün Milas ilçesi Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ilk yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar görmüştü.

 

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