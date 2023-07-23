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Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 4 helikopter, 8 uçak, 35 arazöz, 3 dozer, itfaiye ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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