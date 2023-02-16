Millet ittifakı deprem gündemiyle toplanacak
Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi parti lideri ‘deprem gündemiyle’ özel toplantı yapacak. Saadet Partisi Genel Merkezi’ndeki toplantı 18 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
ANKARA (EKONOMİ)
Millet İttifakını oluşturan siyasi partiler 18 Şubat Cumartesi günü saat 14:00’te Saadet Partisi Genel Merkezi’nde deprem özel gündemiyle toplanacak.
Toplantıda, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yarattığı yıkım ele alınarak, deprem bölgesindeki yaraların sarılması için önümüzdeki süreçte atılması gereken adımlar değerlendirecek.
Millet İttifakının 13 Şubat’ta cumhurbaşkanı adayı gündemiyle gerçekleştireceği toplantı yaşanan deprem felaketinin ardından ertelenmişti.