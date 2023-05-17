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Millet İttifakı liderleri bir araya geldi

Millet İttifakı'nın genel başkanları Kılıçdaroğlu'nun ev sahiplinde bir araya geldi.

Haber Merkezi
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CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıda, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin sonuçları ile 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yürütülecek kampanya çalışmaları masaya yatırılacak.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.

 

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