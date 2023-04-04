Millet İttifakı’ndan 58 maddelik 'Kahramanmaraş Depremi' teklifi

ANKARA (EKONOMİ) Millet İttifakı’nı oluşturan partiler, Kahramanmaraş Depremi’nin yaralarının sarılması için 58 maddelik ortak kanun teklifi hazırladı.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç, İyi Parti Grup Başkanvekilleri Dursun Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman tarafından hazırlanan “Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Yol Açtığı Zararların Giderilmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi”, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

58 maddelik kanun teklifinde yer alan düzenlemeler satır başlarıyla şöyle:

-Depremde konutu yıkılan ya da ağır ve orta hasar gören vatandaşların tek konutu bedelsiz olarak devlet tarafından yapılacak

- Evleri yıkılmış çiftçilere, modern tip ev, ahır ve ağılları ile bakıcı evleri bedelsiz verilecek

-Depremde evi yıkılanlara kalıcı konutu teslim edilinceye kadar, kiracılara iki yıl süreyle kira yardımı yapılacak

-İkamet edebileceği bir konutu bulunmayan kiracı konumundaki depremzedeler için de devletin konut yapabilecek

-Deprem bölgesinde güçlendirilebileceği teknik olarak belirlenen yapılar için hak sahiplerine uygun koşullu uzun vadeli finansman desteği verilecek

-Deprem nedeniyle inşa edilecek konut, işyeri ve altyapı ile benzeri işlere ilişkin ihaleler şeffaf bir şekilde yapılacak, gerçekleşmeleri belli aralıklarla kamuoyuna açıklanacak

-Konutu ve/veya işyeri yıkılan ya da yıkılacak olanların su ve telefon borçları silinecek

-İşini ve gelirini kaybettikleri için ödeme gücü kalmayan depremzede vatandaşların kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarının belli bir kısmı silinecek

-Bölgedeki tarımsal üretimin canlandırılması için belli bir süre mazot da dahil tarımsal girdi desteği verilecek, çiftçilerin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçları silinecek

-Küçük işletmelere ve esnafa yapacakları yeni yatırımlar için kamu bankalarından uzun vadeli finansman desteği sağlanacak

-İkameti deprem bölgesinde bulunan yükseköğrenim öğrencilerine burs ve ücretsiz barınma hakkı verilecek

-Deprem bölgesindeki vatandaşların kamuya ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara olan borçlarının bir kısmı silinecek, bir kısmı da ertelenecek, vergi istisnaları getirilecek

-Deprem nedeniyle tarım arazisi kullanılamaz hale gelenlere Hazineye ait tarım arazileri bedelsiz olarak kiralanacak

-Deprem bölgesindeki bebekler için ailelerine bir yaşına kadar mama, süt ve bebek bezi desteği verilecek

-Depremde evi yıkılanların satın alacakları ilk konut harç ve KDV’den istisna tutulacak.

-Deprem bölgesindeki belediyelerin iller bankasına olan borçları terkin edilecek, deprem nedeniyle belediyelerin artacak kredi talebini karşılamak amacıyla İller bankasının sermayesi 90 milyar liraya çıkarılacak

-Depremde yaralanan veya sakat kalanlara ihtiyaç duydukları her türlü protez ve iyileştirici araçların bedelsiz sağlanacak

-Depremler nedeniyle, malul kalan sigortalı veya iştirakçiler ile ölen sigortalı veya iştirakçilerin hak sahiplerine prim veya kesenek ödeme süresi aranmaksızın, SGK tarafından aylık bağlanacak

-İşyeri yıkıldığı için işsiz kalan esnafa Esnaf Ahilik Sandığından işsizlik ödeneği verilecek

-Depremde ağır hasar görerek kullanılmaz hale gelen taşıtların hurdaya çıkarılması halinde, sahiplerine aynı cins taşıtı ÖTV’siz satınalma hakkı sağlanacak.