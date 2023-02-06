Millet İttifakı’ndan deprem açıklaması

ANKARA(EKONOMİ)-Millet İttifakını oluşturan 6 siyasi parti, deprem felaketi üzerine yazılı bir açıklama yaparak AFAD’ın uyarılarının dikkatle takip edilmesini istedi. Açıklamada herhangi bir ayrım yapılmaksızın merkezi hükümetin, yerel yönetimlerle güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde çalışması gerektiği vurgulandı.

Yapılan ortak açıklama şöyle: “Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Gaziantep, Adana, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ ve Kilis olmak üzere bir çok ilimizi etkileyen depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Afet bölgelerinde enkaz altında kalan tüm vatandaşlarımızın ivedilikle kurtarılması için sürdürülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan tüm görevlilerimize Allah’tan güç ve kuvvet diliyoruz.

Böyle bir felaket karşısına herhangi bir ayrım yapmaksızın merkezi hükümetin yerel yönetimlerle güçlü bir işbirliği ve koordinasyon içinde çalışması önem arz etmektedir. Başta AFAD ve belediyelerimiz olmak üzere ilgili tüm devlet kuruluşlarımızın koordinasyon ve titizlik içinde yürüteceği çalışmalarla birlikte milletimizin desteği ve dualarıyla bu zor günleri de aşacağız. 85 milyon tek yürek olarak dayanışma içinde tüm yaralarımızı saracak , bu felaketi birlik ve beraberlik içinde atlatacağız.

Bu afet sürecinde AFAD’ın tam uyarılarının önemle takip edilmesini, hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesini, haberleşmelerin kısa mesaj servisi(SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılmasını, hayati durumlar haricinde telefon görüşmelerinden kaçınılmasını, yolların arama kurtarma ekipleri ve acil yardım araçları için boş bırakılmasını ve yapılacak yardımların ilgili kamu kurumları ve yerel yönetimlerle koordinasyon içinde yürütülmesini, tüm bu hususlara hassasiyetle uyulmasını vatandaşlarımızın bilgisine sunarız. Türkiye olarak kenetlendik. Dualarımız deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımız için.”