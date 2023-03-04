Millet İttifakı'nın Akşener'siz ilk toplantısı
Beş siyasi parti liderinin katıldığı toplantı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde başladı. Toplantıda Akşener'in açıklamalarının ardından izlenecek yol haritası ele alınacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ‘Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine dair yaptığı açıklamaların ardından bugün Millet İttifakı'nın liderleri Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Toplantı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı kapıda karşıladı.
Kılıçdaroğlu, binaya girdiği sırada genel merkez önündeki vatandaşlar “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları attı.
Toplantıda Akşener’in yaptığı açıklamalar ve ardından yaşanan gelişmeler değerlendirilerek, izlenecek yol haritası ele alınacak.
Öte yandan, beş liderin 6 Mart Pazartesi günü saat 14.00’te toplanacağı belirtildi.