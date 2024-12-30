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Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'nden istifa edip CHP'ye geçti

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'nden istifa ederek CHP'ye geçti. Kasap, "Yuvaya, baba ocağına dönüyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'nden istifa edip CHP'ye geçti
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Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'nden istifa ederek CHP'ye geçti. Kasap yaptığı açıklamada, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi TBMM Grubu'nun düşmesini engellemek için Saadet Partisi'ne geçtiğini belirtti.

Kasap, o süreçte diğer partilerin Saadet Partisi Grubu'nun ayakta kalması için katkı sağlamadığını, CHP'nin ise destek vererek muhalefeti taşıdığını ve muhalefetin sesi olmaya çalıştığını dile getirdi.

"Yuvaya, baba ocağına dönüyoruz"

Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin ortaklaşa hareket etmesi kararından sonra Saadet Partisi Grubu'nun ayakta durabilecek hale geldiğine işaret eden Kasap, "Biz de misyonumuzu ve görevimizi yerine getirdik. Yuvaya, baba ocağına dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisinden istifa ederek tekrar CHP'ye geçtiğine ilişkin dilekçeyi, TBMM Başkanlığına verdiğini bildirerek, "Önümüzdeki hafta yapılacak CHP TBMM Grup Toplantısı'nda partime geçtiğim lanse edilecek. Genel Başkanımız, teşekkür mahiyetinde bir konuşma yapacak." dedi. Bu arada Kasap'ın istifasıyla Saadet Partisinin Meclisteki sandalye sayısı 20'ye düşerken, CHP'nin sandalye sayısı 130'a yükseldi.

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