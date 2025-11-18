Milletvekili Doğan Demir CHP’ye katıldı

Gelecek Partisi kurucularından ve 2023 Genel Seçimleri’nde Millet İttifakı kontenjanından İstanbul milletvekili seçilen Doğan Demir, CHP’ye katıldı. Demir, daha önce Gelecek Partisi’ndeki Genel Başkan Yardımcılığı görevini bırakarak Yeni Yol’a geçmiş ve ardından partisinden istifa ederek bağımsız milletvekili olarak görevine devam etmişti.

Doğan Demir kimdir?

1973 yılında Muş’un Varto ilçesinde dünyaya gelen Doğan Demir, lise eğitimini Adana’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü mezunu olan Demir, uzun yıllardır Kocaeli’de yaşıyor.

Siyasete 1992 yılında CHP’nin yeniden kuruluş döneminde Derince Kurucu Gençlik Kolları Başkanı olarak adım atan Demir, 2003–2009 yılları arasında CHP Derince Belediye Meclis Üyeliği yaptı.

2023 Genel Seçimlerinde İstanbul 3. Bölge’de CHP listesinden, Millet İttifakı’nın Gelecek Partisi kontenjanıyla 8. sıradan aday olan Demir, 28. Dönem Milletvekili seçildi. Seçimin ardından Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı.

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin 13 Ocak 2025’te oluşturduğu “Yeni Yol” grubuna geçen Demir, 21 Temmuz’da buradan da ayrılarak bağımsız milletvekili olmuştu.

Bugün CHP Grup Toplantısı’nda partiye resmen katılması beklenen Doğan Demir, siyaset gündeminin de yakın takibine girdi.