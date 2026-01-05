Milletvekili İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu partisinden istifa etti. Karakutlu çarşamba günü AK Parti'ye katılacak ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

AK Parti bünyesinde devam etme kararı aldı

Dr. İrfan Karatutlu, yaptığı resmi açıklamada istifa kararını kamuoyuyla paylaştı. Karatutlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki yasama faaliyetlerini ve seçim bölgesi olan Kahramanmaraş için yürüttüğü projeleri aksatmadan sürdüreceğini vurguladı. Anayasal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirten Karatutlu, temsil görevine devam edeceği mesajını verdi. İstifanın hemen ardından Karatutlu’nun yeni adresi netleşti. Tecrübeli siyasetçi, yoluna AK Parti bünyesinde devam etme kararı aldı.