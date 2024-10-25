Milletvekili Ün yenidoğan çetesi üzerinden eleştirilerde bulundu

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, ‘Yenidoğan Çetesi’ ile ilgili TBMM kürsüsünde açıklamalarda bulundu.

"Özel hastanelere taksi ruhsatı verir gibi ruhsat verildi"

Yaşanan acı olaylar ve bebek ölümleriyle birlikte sağlık sistemindeki yanlışların çarpıklıkların bir kez daha ortaya saçıldığına dikkat çeken Milletvekili Sema Silkin Ün, “Sağlık sisteminin yaşarken görebilecek en aşağılık çeteleşmeyi ülkenin önüne koyuldu. Özel hastanelere taksi ruhsatı verir gibi ruhsat verildi. Meselenin özünde insan hayatını metalaştıran, dünyaya öncülük edecek şekilde derin bir iştahla keşfettiğimiz ekonomi sistemi var, taşeronizm. Bu sistemle siz özel hastaneye taksi plakası verir gibi ruhsat veriyorsunuz, o da birimlerini başka başka şirketlere kar oranı karşılığında devrediyor. Aynı taşeron firma 10 tane hastanenin daha sorumluluğunu alıyor, köprü, havaalanı ihalesi alır gibi hastanelerin diyaliz, yoğun bakım, yenidoğanlarını alt firmalara taşere ediyor. Konuştuğumuz çete de aslında bu taşeronlardan biri. Yenidoğan çetesi maalesef münferit bir çete değil sağlıkta taşeronlaşmanın doğurduğu paralel sağlık teşkilatlanması. Sağlık sektörünü kamunun hâkimiyetinden çıkaran, sermayenin elinde. Bu sistem, maaşlı doktor çalıştırmaktansa doktorlara şirket kurdurup bu bölümleri işlettirmek suretiyle tamamen ticaret odaklı kurulan bir düzen. Bu ticari model, yatak doluluğuna dayalı kazanç sistemini körükleyerek bebeklerin tıbbi ihtiyaçları olmaksızın yoğun bakımda tutulmasına da yol açıyor ve bu ticari düzenin bedelini öyle enflasyonunla, faizle ödemekle kalmıyoruz, evlatlarımızın, bebeklerimizin canlarıyla ödüyoruz” şeklinde konuştu.