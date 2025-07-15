Milletvekilleri, 'Asgari ücretlilere de, memur ve emekli gibi eşit davranılsın' dedi

BESTİ KARALAR

AK Parti’nin üç gün süren 32. İstişare ve Değerlendirme toplantısında, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yol haritası çizildi. Bakanlar, ‘ortak akıl’ başlığı ile milletvekillerinin öneri görüşlerinin yanı sıra sorularına yanıt verdi.

Edinilen bilgilere göre; milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hem de bakanlara değişik konularda sorular yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerinin, ‘Bu dönem terör bitecek mi?’ sorularına, “Evet bitecek. Bu sefer oluyor. Daha önce neden bitmedi? Bu dönem bitiyor. Birincisi bu dönemin konjonktürünü değiştirdik. İttifak ortağımız MHP’nin desteği etkili oldu. Komşularımızın (Suriye- Kuzey Irak) yönetimine destek verdik. Hem bölgede hem ülkemizde güzel gelişmeler olacak” dediği belirtildi. Erdoğan, terörün bitirilmesi noktasında geçmişten de örnekler vererek, bu dönemin konjonktüründen bahsettiği Türkiye’nin savunma, diplomasi ve ekonomi alanlarında dünyanın konuştuğu bir haline geldiğini anlattığı öğrenildi.

Şimşek yapılandırma taleplerine karşı çıktı

Kampın ikinci ana başlığını ekonominin oluşturduğu kaydedildi. Milletvekilleri saha izlenimlerini anlatırken, “Senede iki kere emekliye, memura zam yapılıyor. Neden asgari ücretliye yapılmıyor. Bu çalışanlar arasında adaletsizlik yaratıyor. Vatandaş ekonomik zorluklardan, her gün değişen fahiş fiyatlardan, faiz yüksekliğinden, kontrolsüz artan kiralardan şikayet ediyor” dedikleri aktarıldı.

Bazı milletvekilleri, başta kredi borçları, kredi kartı olmak üzere yapılandırmaların çeşitlendirilmesini ve artmasını istediği, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in ise, her şeye yapılandırma yapmanın doğru olmadığını karşı çıktığı ve eleştirdiği belirtildi. Şimşek’in her şeye yapılan yapılandırmanın, bir süre sonra borç ödememe alışkanlığı yarattığını dile getirdiği öne sürüldü.

“Ala’ya teşekkür, Elitaş’a övgü"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’nın, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili kapsamlı bir sunum yaptığı, bundan sonraki sürece ilişkin de bilgileri paylaştığı kaydedildi. Erdoğan ve milletvekillerinin Ala’ya süreçle ilgili yaptığı kapsamlı ve açıklayıcı surumdan dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

Kamp toplantısında, AK Parti’nin siyasi hafızası olarak bilinen Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın da, “teşkilat kültürü ve AK Partili olmak’ başlıklı sunumunda, AK Parti’nin kapatma davası, 367 krizi gibi yaşadığı badireleri nasıl atlattığını anlattığı, teşkilat kültürünün önemine dikkat çeken bir konuşma yaptığı belirtildi. Milletvekilleri Elitaş’ın sunumuna övgüler yağdırdı.

Toplantıda yaşanan kuraklığa dikkat çekilerek, Bulgaristan’dan su talebi olduğu ve ikili görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Türkiye’nin, Kuzey Irak’ın su talebinin de karşılandığı anlatıldı. AK Parti Medyadan Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Faruk Acar ile Grup Başkanı Abdullah Güler arasında da ‘canlı yayın’ tartışmasının yaşandığı ifade edildi.