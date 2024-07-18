Milletvekillerinin sağlığı için yapılan harcama yüzde 90 arttı

Vatandaşların sağlık erişiminde sorunlar tartışılırken, Hazine’den milletvekillerin sağlık masrafları için ayrılan bütçe ilgi çekti.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde milletvekillerinin sağlığı için bütçeden 52 milyon 567 bin TL harcama yapıldı.

Birgün’den Havva Gümüşkaya haberine göre, sağlık sektörünün kamuda payı düşerken, vatandaşlar kamu hizmetlerini almak için uzun süre beklemek durumunda kalıyor. Özel sağlık kurumlarına yönelen vatandaşların harcamaları da artıyor.

Vatandaşlar, Genel Sağlık Sigortası primlerini öderken, sağlık hizmetleri sonrasında da muayene, reçete, ilaç gibi kesintileri de ödemek durumunda kalıyor.

Harcamadaki artış, sağlık enflasyonundan yüksek oldu

TÜİK TÜFE’de sağlık harcamalarının yıllık fiyat artışı, yüzde 71,6 olan enflasyonun üzerinde yüzde 78,51 olarak hesaplanmıştı.

Emekli ve asgari ücret zamlarında konu olan bütçeden, milletvekillerinin sağlık harcamaları için ayrılan kaynak dikkat çekiyor.

Milletvekillerinin 2024 yılı ilk altı ayında, tedavi, sağlık ve ilaç giderleri için bütçeden 52 milyon 567 bin TL harcandı.

Milletvekillerinin sağlık harcamaları için geçen yılın aynı döneminde 27 milyon 615 bin TL harcanırken, artış yüzde 90,4 oranında oldu.

Maaşlara zam geldi

Emekli maaşlarına, enflasyon farkı dışında sadece en düşük dilimde kalanlar için “seyyanen” 2.500 TL artış yapılırken, asgari ücrete de ara zam yapılmayan yılın ikinci yarısında milletvekilleri maaşlarına zam gelmişti.

Milletvekili maaşları 141 bin liradan 169 bin liraya çıkarken, bu dönemde milletvekili olup geçmiş dönemlerden de emekli milletvekili aylığı alanların geliri ise 239 bin liradan 285 bin liraya çıktı.