Milletvekilli maaşına dair sözleri tepki toplayan milletvekilli: Algı yaratanlar şerefsizdir, namussuzdur!

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, milletvekili maaşlarının yetmediğine yönelik açıklama yapmasıyla gündeme oturdu. Demir 196 bin 775 TL’lik milletvekili maaşlarının yetersiz olduğunu savunmuştu.

Demir, dışarıdan bakıldığında yüksek görünen maaşların gerçekte birçok vekil için yeterli olmadığını savundu. Demir'in açıklaması kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Demir'den basın yayın organlarında yer alan haberlerin ardından yeni bir açıklama geldi.

"Beni tanıyan herkes bilir ki paraya ihtiyacım yok"

Demir'in açıklaması şöyle:

"İki gündür basında ve kamuoyunda milletvekili maaşının yetmediğine isyan ettiğimi yazan, servis eden, bunun üzerinden algı oluşturan ve yıpratmaya çalışan kim varsa şerefsizdir namussuzdur. Ülkemizde emekli maaşı ve asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu ve insanlarımızın nasıl zor koşullarda geçindiğini en yakından bilen birisiyim."

"Kaldı ki milletvekilliğini maaşa endekslemekte çok abes bir durum, bizler ülkemize ve halkımıza hizmet etmek için mücadele ederken hiç bir zaman para gündemimizde olmamıştır ve olamazda. Ayrıca beni tanıyan herkes bilirki maaşla ya da parayla işim olmadığı gibi ihtiyacım da yoktur."

"Sohbet sırasında söyledim"

"İşin özü bir sohbet esnasında gazeteci dostumun 'Milletvekili maaşı çok konuşuluyor ve yetiyor mu?' diye sorduğunda ki bu tür sorulara bütün milletvekilleri muhatap olurlar onu da biliyorum.

"Söylediğim şey ise aldığımız maaşın iki üç katı harcama yaptığımız, işimizin insanlarımıza, ülkemize hizmet etmek olduğu ve bizim maaşımızdan ziyade açlık ve yoksulluk altında geçinen milyonlarca vatandaşımızı düşünmemiz gerektiğidir.

"Son olarak bilmenizi isterim ki yaptığımız sohbetin haberleştiği ve gündeme düştüğü yazının kimler tarafından bilinçli olarak yalan ve yanlış şekilde servis edildiğini de elbette biliyorum."

Milletvekili maaşı ne kadar?

Ocak ayındaki enflasyon farkı eklendiğinde milletvekili maaşı 196.775 TL oldu. Zamlı ücretler Temmuz 2025'e kadar geçerli olacak. Türkiye'de asgari ücret ise net 22.104 TL. Dolayısıyla Türkiye'de vekil maaşı asgari ücretin 9 katına denk geliyor.

Emekli vekil maaşı ne kadar?

Emekli milletvekili maaşı 123 bin 759 lira oldu. TL. En düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 TL. Yani emekli bir milletvekili, en düşük emekli maaşı alan bir emekliden yaklaşık 9 kat daha fazla maaş alıyor.

Hem emekli, hem vekil maaşı ne kadar?

TBMM'de bulunan milletvekillerinden hem emekli hem de milletvekili olanların maaşı ise 285 bin TL'yi buluyor.