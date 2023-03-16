Milletvekilliği için koltuklarına veda eden bürokratlar

Kamuoyu, milletvekilliği adaylığı için istifa eden bürokratların isimlerini konuşmaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulu, 28. dönem milletvekilliği adayı olmak isteyen kamu çalışanlarının görevlerinden ayrılmaları için 16 Mart 2023 mesai saati bitimine kadar süre verdi.

Peki kimler milletvekilliği aday adaylığı için kamudaki görevlerinden ayrıldı?

Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan 14 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi haberleri gündemdeki yerini korurken Hatay Valisi Rahmi Doğan milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

İstifasını sosyal medya üzerinden açıklayan Vali Doğan'ın bu kararı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Rahmi Twitter'dan yayınladığı istifa mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Beş yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleri ile 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekili seçimlerinde, memleketim Sivas’tan 'aday adayı' olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım.

Hatay’da görev yaptığım süre içerisinde Hatay’a ve Hataylılara hizmet etmek için canla başla çalıştım. Elimden geldiği, gücümün yettiği kadarı ile memleketimiz için güzel işler yapmaya gayret ettim. Hataylı hemşehrilerim bu sürecin en büyük şahididir.

Görev yaptığı süre içerisinde, sel baskınları, orman yangınları, pandemi, İdlib’deki çatışmalar gibi birçok zorlu olaya şahitlik ettim ve bu süreçleri layıkıyla yürüttüm. Son olarak yaşadığımız deprem felaketi yüreğimde tarifi imkansız derin yaralar açtı.

Ben de sizler gibi, eşimle beraber yaşadım bu felaketi. Dostlarımı, çalışma arkadaşlarımı ve bunca zaman hizmet ettiğim değerli hemşehrilerimi kaybettim. Bu hüzün ve derin kederi ömrüm boyunca unutmayacağım. Rabbimden vefat eden vatandaşlarıma rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Değerli hemşehrilerim, bugün itibari ile Hatay’dan ayrılıyorum.

Ancak kalbim ve gönlüm hep sizinle olacak. Nasip olur da milletvekili olursam, Hatay’ın 'On ikinci Milletvekili' hissiyatıyla Hatay için de çalışacağımdan, Hatay’ın yeniden inşasında üzerime düşeni yapacağımda asla şüpheniz olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah’a emanet ediyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum."

Akar'ın Özel Kalem Müdürü milletvekili aday adayı

Bugün ise Milli Savunma Bakanı Akar'ın Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan istifa ederek milletvekilliği aday adaylığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan, 40 yıldır hizmet ettiği Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye ayrıldı. Albasan, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulundu.



Milli Savunma Bakanlığında önemli ayrılık yaşandı. Hulusi Akar'ın Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Albasan görevini bırakarak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için başvurdu.



Hulusi Akar'ın Özel Kalem Müdürü olarak 7 yıldır görev yapan Tuğgeneral Albasan, 2018 yılının Yüksek Askeri Şura kararları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından generalliğe terfi ettirildi.

MKE Genel Müdür Yardımcısı aday adaylığı başvurusu yaptı

MKE Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa eden Ali Keskinkılıç, Karabük’te AK Parti’den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanlığında yaptığı konuşmasının ardından başvuru dosyasını İl Başkan Yardımcısı Ferhat Salt’a verdi.

Erzincan Ziraat Odası Başkanı CHP'den milletvekili aday adayı

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, CHP’den milletvekili aday adaylığı için oda başkanlığından istifa etti.



Ziraat Odasında basın toplantısı düzenleyerek milletvekili aday adaylığı için oda başkanlığından istifa ettiğini açıklayan Geyik, “2015 yılında çıktığım bu yolda 3 dönem Ziraat Odası Başkanlığını kazanmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu görev bilinciyle Erzincan Ziraat Odası Başkanlığını en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Karşılaştığımız zorluklara, baskılara rağmen korkmadan, yılmadan ve yorulmadan bu mücadeleyi en iyi şekilde vermeye çalıştım. Tarım ve hayvancılıkta, destekleme ve çiftçilerimiz ile ilgili bütün konularda ve bunlara bağlı sorunlarda elimden geldiğince ve hatta fazlasıyla yardımcı olmaya çalıştım. Yeri geldiğinde tek başıma muhalefet yaptım.



13. dönem Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilli seçimi için 3 dönemdir yapmakta olduğum Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve yönetim kurulundan CHP milletvekili aday adaylığı istifa ediyorum” dedi.

Milletvekilliği aday adaylığı için son tarih 16 Mart

YSK'nın kararı doğrultusunda, hakimler ve savcıların, yüksek yargı organı mensuplarının, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının, Yükseköğretim Kurulu üyelerinin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsündeki görevliler ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerinin, belediye başkanlarının, subayların ve astsubayların, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, belediye meclisi üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüslerin veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarındakilerin 16 Mart Perşembe saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılmaları gerekiyor.

Ayrıca, kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacaklar da emeklilik dilekçelerini aynı saate kadar sunabilecekler.

(A.A. / İHA)