  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Milli atlet Sezer Altuntaş pompalı tüfekle yaşamına son verdi!
Takip Et

Milli atlet Sezer Altuntaş pompalı tüfekle yaşamına son verdi!

Bayburtlu milli atlet Sezer Altuntaş, Aydıntepe ilçesindeki evinde ölü bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli atlet Sezer Altuntaş pompalı tüfekle yaşamına son verdi!
Takip Et

Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen milli atlet Sezer Altuntaş (40), iddiaya göre pompalı tüfekle yaşamına son verdi.Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Birçok maraton ve koşuya katılarak dereceler elde etmişti

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Altuntaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Altuntaş'ın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Bayburtlu milli atlet Sezer Altuntaş, ülke genelinde düzenlenen birçok maraton ve koşuya katılarak dereceler elde etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Bayrou'nun istifasını kabul ettiFransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Bayrou'nun istifasını kabul ettiDünya

 

Son dakika... Doha'da patlama sesleri: Üst düzey bir Hamas yetkilisine suikast girişimiSon dakika... Doha'da patlama sesleri: Üst düzey bir Hamas yetkilisine suikast düzenlendiDünya

 

Gündem
YouTuber Diamond Tema’nın Instagram hesabı erişime engellendi
YouTuber Diamond Tema’nın Instagram hesabı erişime engellendi
TRT spikeri Gülden Özel hayatını kaybetti
TRT spikeri Gülden Özel hayatını kaybetti
YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı: Seçim sürecine Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu devam edecek
YSK: CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi yapılabilir
Son dakika... Manifest grubu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Son dakika... Manifest grubu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı protestolarında 3 kişi tutuklandı
CHP İstanbul İl Başkanlığı protestolarında 3 kişi tutuklandı
CHP’nin 38. Kurultayı’nın iptali davasında kritik gelişme!
CHP’nin 38. Kurultayı’nın iptali davasında kritik gelişme!