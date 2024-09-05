Milli boksör Busenaz Sürmeneli’ye trafikte saldırı

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Trabzon'da İskenderpaşa Mahallesi Devlet Sahil Yolu Ganita mevkiinde önceki gün saat 22.30 sıralarında saldırıya uğradı.

Giresun yönüne giden kamyonetin sürücüsü Sedat Karatay, önünde seyreden Busenaz Sürmeneli'nin kullandığı otomobili sollamak istedi. Karatay, 'yol verme' tartışması nedeniyle Sürmeneli'nin otomobilinin önüne kırdı. Aracından inen Karatay, Busenaz Sürmeneli'ye tokat atıp küfrettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince yakalanan ve hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı.