  Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 17. kez toplanacak
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 17. kez toplanacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 17. kez toplanacak. Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.

TBMM'de kurulan Terörsüz Türkiye komisyonu bugün 17'nci kez toplanacak. 

Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.

Üç isim komisyona 8 Ağustos'ta da sunum yapmıştı. Bugün yapacakları ikinci sunumda, aradan geçen 3 buçuk ayda süreç kapsamında yaşanan gelişmeleri ve atılan adımları değerlendirmeleri bekleniyor. 

Terör örgütü PKK'nın fesif ve silah bırakma kararının sahaya yansımaları ile TSK ve MİT'ten bu konuda gelen raporların komisyon üyeleriyle paylaşılacağı da belirtiliyor. 

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyonun çalışmalarını kısa sürede tamamlaması, ardından da hayata geçirilecek yasal düzenlemeler konusunda bir rapor hazırlaması bekleniyor.

