Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu hafta 2 kez toplanacak

Meclis'te kurulan Terörsüz Türkiye Komisyonunda bugün ve yarın akademisyenler ve bölgede faaliyet gösteren iş insanları ile dernek yöneticileri söz alacak.

Takip Et

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu hafta iki gün üst üste toplanacak.

Komisyonun 10. toplantısının ilk oturumunda çatışma çözümü alanında çalışmaları olan Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik, Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar konuşacak.

İkinci oturum da ise Filipinler'de Moro Müslümanları ile hükümet arasında 40 yıllık çatışma sürecinin anlaşmayla sonlandırılmasında arabuluculuk görevi üstlenen büyükelçi Fatih Ulusoy ile Hüseyin Oruç'u dinlenecek.

İki büyükelçi dinlenecek

Filipinler’de Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile devlet arasındaki çatışma 1970’lerden itibaren yüz binlerce cana mal olmuştu. On yıllar süren şiddetli çatışmaların ardından 2014’te Barış Anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmayla Moro İslami Kurtuluş Cephesi silah bırakmayı, kabul etmişti.

İkinci oturumda Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Doç. Dr. Vahap Coşkun ve milli istihabarat akademisi başkanı Prof. Dr. Talha Köse de söz alacak.

Yarın yapılacak 11. Toplantıda ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren dernekler ve Sanayiciler ile İş İnsanları temsilcileri dinlenecek.

