  Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci kez toplandı: Oy birliğiyle gizlilik kararı alındı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci kez toplandı: Oy birliğiyle gizlilik kararı alındı

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci kez toplandı. Toplantıda oy birliğiyle gizlilik kararı alındı. Komisyonun ikinci toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın üyelere sunum yapacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci kez toplandı: Oy birliğiyle gizlilik kararı alındı
Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı.

Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın komisyon üyelerine sunum yapacak. 20'şer dakika olarak planlanan sunumların süresi talep edilmesi halinde uzatılabilecek.

Komisyona başkanlık eden Numan Kurtulmuş, toplantıyı açarken yaptığı kısa konuşmada, komisyon toplantıların gizli yapılmasını oylamaya sundu. Üyeler oy birliğiyle gizlilik kararı aldı.

Komisyonun çalışma süresi

Komisyon, 31 Aralık 2025 tarihine kadar çalışmalarına devam edecek. Bu sürenin bitiminde komisyon, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla çalışma süresini her defasında 2 aya kadar uzatabilecek.

Başkan veya üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla komisyon çalışmalarını sona erdirme kararı alınabilecek.

Komisyon, bu usul ve esaslarda yer almayan haller için karar yeter sayısı ile usul belirleyebilecek.

