Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu sendikaları ve iş insanlarını dinleyecek

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 11 Eylül Perşembe ve 12 Eylül Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanacak.

Sendikalar dinlenecek

Komisyonun 11 Eylül'de gerçekleştirilecek 8. toplantısında; Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİYE KAMU-SEN), Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (BİRLEŞİK KAMU-İŞ), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) temsilcileri dinlenecek.

İş insanları dernekleri komisyona katılacak

Komisyonun 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek 9. toplantısında ise; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) temsilcileri dinlenecek.