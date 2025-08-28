Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı! Eski TBMM başkanları dinlenecek

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Komisyona eski TBMM başkanları katılıyor

TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen komisyonun 7'nci toplantısına eski TBMM başkanları katılıyor.

İki oturumda gerçekleştirilecek toplantının ilk bölümünde eski TBMM başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin söz alacak. Toplantının ikinci oturumunda ise eski TBMM başkanları Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop değerlendirmelerde bulunacak.

Komisyonun açılışında konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Her birisi hem yasama faaliyetleri bakımından hem de siyasi çalışmalar açısından engin tecrübelere sahip olan, Türkiye'nin hem demokrasi tecrübesini hem de Türkiye'nin temel meselelerini hayatları boyunca fevkalade yakinen takip etmiş ve çözüm üretmek için gayret sarf etmiş olan bütün Meclis başkanlarımıza, komisyonumuzun bu davetini kabul ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

3 eski Meclis başkanı davet edilmedi

Kurtulmuş, bugün 10 eski Meclis başkanının komisyona katılacağını, 3 eski Meclis başkanının da sağlık sorunları nedeniyle davet edilemediğini belirtti.

Komisyonda, Kurtulmuş'un konuşmasının ardından ilk sözü alan eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin değerlendirmede bulunuyor.