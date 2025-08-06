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Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısı basına kapalı yapılacak

Terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yürütülecek süreçte gerekli yasal düzenlemeler için TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısı basına kapalı yapılacak, bu toplantının tutanakları da gizli olacak.

Haber Merkezi
AA
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Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısı basına kapalı yapılacak
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Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün gerçekleşti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, komisyondaki siyasi parti temsilcileri de konuştu. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Gizlilik kararı

Edinilen bilgilere göre, her ne kadar dün kabul edilen komisyonun çalışma usul ve esaslarında "komisyonun yazılı basına açık olacağı" belirtilse de ikinci toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın davet edilmesi nedeniyle bu toplantının "basına kapalı yapılması" kararı alındı.

Komisyonun usul esaslarında yer alan "Kapalı yapılması kararlaştırılan toplantıların tutanakları gizli olacak" maddesi gereği bu toplantının tutanakları da gizli tutulacak.

Neler konuşulacak?

Terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yürütülecek süreçte gerekli yasal düzenlemelerin ele alınacağı komisyon ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri tespit edip kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapacak ve kamuoyunun komisyon çalışmalarına dair bilgilendirilmesini sağlayacak.

Bu amaçlarla ağustos ve eylül ayı boyunca bir istişare yürütülecek. Komisyonun yapacağı hazırlıklar ve yasal düzenleme önerilerinin, TBMM'nin 1 Ekim'de açılmasıyla yasa tekliflerine dönüştürülmesi bekleniyor.

Komisyonda gerekli kanunların çerçevesi hazırladıktan sonra bunlar ilgili ihtisas komisyonlarında görüşülerek, yasa tekliflerine dönüştürülecek. Bu kapsamda komisyonun Terörle Mücadele Yasası, Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Yasası gibi düzenlemelerle ilgili çalışması bekleniyor.

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