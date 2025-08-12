Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun üçüncü toplantısı öncesinde AK Partili vekiller bir araya gelecek
TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün üçüncü kez toplanacak. Toplantı öncesinde AK Partili milletvekilleri bir araya gelecek. Görüşmede sürece ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.
TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün üçüncü kez toplanacak. Komisyonun ilk toplantısı geçtiğimiz hafta yapılmış, toplantı basına açık başlamıştı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala, komisyondaki AK Partili 22 üye milletvekilleriyle bir araya gelecek.
Boş koltuklar AK Parti, CHP ve DEM Parti’ye gitti
İYİ Parti’nin üye vermediği için 48’e düşen komisyon üye sayısı yeniden 51 oldu.
AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve DEM İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yeni üyeleri oldu.