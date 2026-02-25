Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: "Laikliği savunuyoruz" bildirisine imza atan isimlere dava açıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullara gönderilen Ramazan genelgesini savunarak, “Amacımız çocuklarımızın değerleri içselleştireceği bir eğitim ortamı sağlamak. Yaptıklarımız kanun ve anayasalara uygun. Türkiye’de anayasayı yorumlama tekeli kimseye ait değil. Gerekirse dava açacağız, kimin gerici olduğunu kamuoyuna göstereceğiz” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti

Konuyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı destek konuşması için de "kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Devlet adamına yakışır ciddiyetle sürece sahip çıkan açıklama yaptı" diyen Tekin, "Yaptıklarımızın kanunlara ve anayasaya uygun olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum" iddiasında bulundu.

"Dava açtık"

"Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye imza atan isimlere de dava açtıklarını söyleyen Tekin, "168 kişi, Yüzde 99'u Müslüman olan bir toplumun dini inançlarını, ibadetlerini kendi perspektiflerinden yorumlayarak onları azınlık sınıfına sokuyorlar. Bu totaliterizmin entelektüel düzeyde vücut bulmuş hali. Hakaret ile muhatap olan herkes yargıya başvurmalı" ifadelerini kullandı.