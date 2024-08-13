  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR arasında mesleki eğitim protokolü
Takip Et

Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR arasında mesleki eğitim protokolü

Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü İle İŞKUR arasında mesleki eğitimin desteklenmesine ilişkin protokol imzalandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR arasında mesleki eğitim protokolü
Takip Et

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) iş birliğinde öğrencilerin mezun oldukları meslek alanında çalışma hayatına katılımlarının desteklenmesi amacıyla ‘Mesleki Eğitimin Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü’ imzalandı.

Mezun öğrenciler iş hayatına kazandırılacak

Protokol ile işbaşı eğitim programına katılan Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Gemi Yapımı, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanlarından mezun öğrenciler 850,11 TL cep harçlığı alarak iş hayatına kazandırılacak.

Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza törenine, Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay ve İŞKUR İl Müdürü Zahide Altınok katıldı.

KSO Başkanı Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdiKSO Başkanı Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdiŞehirler

 

Putin, Moskova'da Mahmud Abbas ile görüştü: ‘Filistin'deki insani felaketi acı ve endişe ile takip ediyoruz’Putin, Moskova'da Mahmud Abbas ile görüştü: ‘Filistin'deki insani felaketi acı ve endişe ile takip ediyoruz’Dünya

 

Gündem
CHP'den ÇEDES tepkisi: Milli Eğitim Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı ile eş başkan haline dönüştü
'Milli Eğitim Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı ile eş başkan haline dönüştü'
Çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı
Çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı
Arnavutköy'de korkutan yangın tarım arazisine sıçradı
Arnavutköy'de korkutan yangın tarım arazisine sıçradı
MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Cevdet Yılmaz: Yabancı yatırımda yeni müjdeler bekliyoruz
Yabancı yatırımda yeni müjdeler bekliyoruz
Merih Demiral'ın heykeli mi dikilecek? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
Merih Demiral'ın heykeli mi dikilecek? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama