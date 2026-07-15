Milli futbolcu Merih Demiral, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret eden A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral, Bahçeli’ye kendi formasını hediye etti.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral'ı kabul etti.
MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "A Milli Futbol Takımımız oyuncularından Merih Demiral, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, kendilerine şahsi formasını takdim etmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraf da yer aldı.