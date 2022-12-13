Milli güvenliği bozucu nitelik gerekçesiyle iki greve erteleme

ANKARA (EKONOMİ) - Kocaeli-İzmit ve Kocaeli-Kartepe’de faaliyet gösteren iki çelik fabrikasında ilgili sendikalar tarafından alınan grev kararı, milli güvenliği bozduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Kararı ile ertelendi.

Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait Kocaeli-İzmit’deki fabrikada Birleşik Metal İş Sendikası tarafından alınan grev kararı ile Bekaert Kartepe Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait Kocaeli-Kartepe’de bulunan fabrikada Özçelik-İş Sendikası tarafından alınan grev kararları 60 gün süreyle ertelendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararın gerekçesinde, grev kararının milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü ifadesi yer aldı.