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Milli güvenliği bozucu nitelik gerekçesiyle iki greve erteleme

Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarının Kocaeli'deki grev kararları milli güvenliği bozduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Kararı ile ertelendi.

Haber Merkezi
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ANKARA (EKONOMİ) - Kocaeli-İzmit ve Kocaeli-Kartepe’de faaliyet gösteren iki çelik fabrikasında ilgili sendikalar tarafından alınan grev kararı, milli güvenliği bozduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Kararı ile ertelendi.

Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait Kocaeli-İzmit’deki fabrikada Birleşik Metal İş Sendikası tarafından alınan grev kararı ile Bekaert Kartepe Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait Kocaeli-Kartepe’de bulunan fabrikada Özçelik-İş Sendikası tarafından alınan grev kararları 60 gün süreyle ertelendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararın gerekçesinde, grev kararının milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü ifadesi yer aldı.