Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı Beştepe’de başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı Beştepe’de başladı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bir araya geldi. 2025 yılının son MGK toplantısında, yıl boyunca PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen mücadele ele alınacak.

MGK gündeminde terörle mücadele ve öcalan ile imralı görüşmesi var

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Terörsüz Türkiye hedefi ile başlatılan süreçte terör ögrütünün silah bırakması konusunda gelinen aşama ve Suriye’nin kuzeyindeki durum ile ilgili kurula sunumda bulunması da bekleniyor.

Bu çerçevede TBMM’de kurulan komisyonun faaliyetleri ile komisyon üyesi üç milletvekilinin önceki gün İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na giderek hükümlü Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin de MGK’nın gündeminde olması öngörülüyor.

