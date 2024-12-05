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Milli Güvenlik Kurulu toplandı! İşte masadaki kritik başlıklar

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündeminde Suriye ve bölgede yaşanan son gelişmeler var.

Haber Merkezi
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Milli Güvenlik Kurulu toplandı! İşte masadaki kritik başlıklar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündem maddesinin Suriye olması bekleniyor.

Terörle mücadele 

Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam, kısa adıyla HTŞ ve beraberindeki grupların ilerleyişi ve bölgedeki son gelişmeler masaya yatırılacak. Olası göç tehdidi de masadaki başlıklar arasında olacak. MGK'nın bir diğer gündemi Terörle mücadele operasyonları. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar değerlendirilecek.

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