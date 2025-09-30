Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.00'de başladı.

Terörsüz Türkiye çalışmaları ele alınacak

Toplantıda, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.

Terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz'da başlattığı silah bırakma süreci, sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte ele alınacak.

Suriye için atılacak adımlar değerlendirilecek

MGK toplantısında Suriye de gündemde olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye Ordusu'na verilen eğitim desteği başta olmak üzere, Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

İsrail de gündemde

İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu da toplantıda konuşulacak. Milli Güvenlik Kurulu'na, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bu kez Genelkurmay Başkanı olarak katılacak.