  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Takip Et

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Takip Et

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.00'de başladı.

Terörsüz Türkiye çalışmaları ele alınacak

Toplantıda, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.

Terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz'da başlattığı silah bırakma süreci, sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte ele alınacak.

Suriye için atılacak adımlar değerlendirilecek

MGK toplantısında Suriye de gündemde olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye Ordusu'na verilen eğitim desteği başta olmak üzere, Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

İsrail de gündemde

İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu da toplantıda konuşulacak. Milli Güvenlik Kurulu'na, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bu kez Genelkurmay Başkanı olarak katılacak.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Ehliyet değişikliği için süre uzatılmayacakBakan Yerlikaya duyurdu: Ehliyet değişikliği için süre uzatılmayacakEkonomi
THY'den Ermenistan ve Romanya'ya yeni sefer açıklamasıTürk Hava Yolları, Ermenistan'ın başkenti Erivan seferlerini başlatma kararı aldıŞirket Haberleri
Gündem
Mahmut Arıkan: Amerika’nın planından Müslümanlara hayır gelmez
Mahmut Arıkan: Amerika’nın planından, Müslümanlara hayır getirmez
CHP MYK, 22. Olağanüstü Kurultay sonrası ilk kez toplandı
CHP MYK, 22. Olağanüstü Kurultay sonrası ilk kez toplandı
Komedyen Egemen Şimşek "Halkı kin ve tahrik" suçundan tutuklandı
Komedyen Egemen Şimşek "Halkı kin ve tahrik" suçundan tutuklandı
Üsküdar’da Kuran kursunda yangın: Dumandan etkilenen çocuklar hastaneye kaldırıldı
Üsküdar’da Kuran kursunda yangın: Dumandan etkilenen çocuklar hastaneye kaldırıldı
Menajer Ayşe Barım, ikinci kez hakim karşısına çıkacak
Menajer Ayşe Barım, yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak
Barış Boyun suç örgütüne yönelik 304 sanık hakkında dava açıldı
Barış Boyun suç örgütüne yönelik 304 sanık hakkında dava açıldı