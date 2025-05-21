  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanacak
Takip Et

Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. MGK toplantısında, diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanacak
Takip Et

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl 3'üncü kez yine yoğun gündemle toplanacak. Beştepe'de yapılacak toplantının ilk başlığı, terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen çalışmalar olacak. 

Toplantıda, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını duyurması ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak.

Türkiye'nin kırmızı çizgisi, örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da bu karar doğrultusunda hareket etmesi yönünde. Milli Güvenlik Kurulu, bu konuda sahadan gelen askeri ve istihbari bilgiler üzerinde duracak.

Süreç titizlikle takip edilirken bölücü örgütün elindeki silahların toplanmasıyla ilgili mekanizmaların nasıl işletileceği konuşulacak.

Suriye'de istikrarın sağlanması için yürütülen temaslar MGK'nın gündeminde

Milli Güvenlik Kurulu'nda, Suriye konusu da görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikalı mevkidaşı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı zirvenin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın da bu haftaki Şam temaslarıyla ilgili Kurul'a bilgi sunacak.

MGK'da "Rusya-Ukrayna" gündemi

MGK'nın bir diğer gündem maddesi, Türkiye'nin ara buluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında yeniden oluşan barış zemini olacak. İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde gelinen aşama değerlendirilecek. Yaklaşık 3 buçuk yıla yakın bir süredir devam eden savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırıları ile diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.

3 bin 41 özel halk otobüsü yarın İstanbul'da kontak kapatacak!3 bin 41 özel halk otobüsü yarın İstanbul'da kontak kapatacak!Gündem
Gündem
İkinci kez 'etkin pişmanlık'tan ifade verdi: Ertan Yıldız hakkında ev hapsi kararı
İkinci kez 'etkin pişmanlık'tan ifade verdi: Ertan Yıldız hakkında ev hapsi kararı
ATO Başkanı Baran: Gazze Filistin halkınındır, kuşatmalar bunu değiştiremez
ATO Başkanı Baran: Gazze Filistin halkınındır, kuşatmalar bunu değiştiremez
CHP'li Karatepe: Türkiye’nin bugün yaşadığı kriz yalnızca ekonomik değil, otoriter rejim krizidir
CHP'li Karatepe: Türkiye’nin bugün yaşadığı kriz yalnızca ekonomik değil, otoriter rejim krizidir
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Siber suçlarla mücadelede 170 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Siber suçlarla mücadelede 170 kişi tutuklandı
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'tan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya ziyaret
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'tan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya ziyaret
Nevşehir'de sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı: Turistler mahsur kaldı
Nevşehir'de sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı: Turistler mahsur kaldı