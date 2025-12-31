  1. Ekonomim
  Milli Piyango'da 800 milyon TL çıkan numaralar belli oldu: 3 çeyrek bilete isabet etti
Milli Piyango'da 800 milyon TL çıkan numaralar belli oldu: 3 çeyrek bilete isabet etti

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde 800 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu.

Milli Piyango'da 800 milyon TL çıkan numaralar belli oldu: 3 çeyrek bilete isabet etti
800 milyon TL değerindeki büyük ikramiyeyi kazanan sayılar 3031385. 

Büyük ikramiye 3 çeyrek bilete İstanbul Esenyurt, Ümraniye ve Konya Akşehir'den alınan bir çeyrek bilete isabet etti. 

800 milyonluk ikramiye üçe bölünecek. 

İlk olarak çekilen 2930536 numaralar bir bilete isabet etmediği için yeniden çekiliş yapıldı. 

 

