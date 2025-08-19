  1. Ekonomim
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Japonya Savunma Bakanı Nakatani ile buluştu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani’yi Milli Savunma Bakanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Gen Nakatani Onur Kıtası'nı selamladı.

Güler ve Gen Nakatani törenin ardından ikili bir görüşmegerçekleştirdi.

