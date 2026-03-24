Milli Savunma Bakanı Güler, Katar heyetini kabul etti

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, kabulde, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdullah Al-Henzab, Katar Uluslararası Askeri İş Birliği Otoritesi Başkanı Tümgeneral Mohammed Rashid Al-Shahwani ve Katar Askeri Ataşesi Tuğgeneral Abdulaziz Saleh Al-Sulaiti yer aldı.

Bakan Yaşar Güler, elim olayda şehit düşen Katarlı askerlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Katar halkına başsağlığı ve sabır diledi.

Katar heyeti de şehit düşen Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'e, ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'a Allah'tan rahmet, Türk milletine de başsağlığı ve sabır temennilerini sundu.